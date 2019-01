Winnaars speurtocht ‘Magazijn van de dromen’ van het Modelspoor Museum

Sneek- In de binnenstad van Sneek deden afgelopen maand vele winkeliers mee aan een puzzelspeurtocht over de tentoonstelling “Magazijn van de dromen”. De wandeling en speurtocht leidde langs de etalages waar houten kunstwerken te zien waren uit de tentoonstelling. Vrijdag 18 januari was de prijsuitreiking van de speurtocht. De winnaars waren samen met hun ouders te gast in het museum en ontvingen uit handen van de museum manager Jan Willem van Beek een houten speelgoedkist. ‘Magazijn van de dromen’ is tot en met 3 maart te zien in het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Het vertelt het verhaal van het mooie houten speelgoed en de bijzondere kunstnijverheid uit het Ertsgebergte in Saksen, Oost-Duitsland. De tentoonstelling is een feest van herkenning en een belevenis voor jong en oud. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van drie musea in het Landkreis Erzgebirge, twee fabrikanten en een aantal particuliere verzamelaars.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Winnaars Naud Zijlstra, Fenna Hoekstra en Sophie van Osch, foto Modelspoor Museum