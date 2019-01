Voorlopig nog licht winters

Sneek- Het weer leek vanmorgen eindelijk weer eens wat op winter na al die natte grijze herfstdagen. Het wintergevoel houden we ook komende dagen met de vorst in de nacht en overdag een aantal graden boven nul. Neerslag valt er pas weer op dinsdag volgens de weermodellen.

Vandaag schijnt het zonnetje, ook drijft er bewolking over, kans op een winterse bui is klein. De temperatuur komt nog op een 4 graden uit, wind zwak tot matig uit het zuidwest tot zuiden.

Komende nacht is het vrij helder en vriest het licht, mogelijk matig, -2 tot -4.

Dit weekend verloopt droog, morgen is het zonnetje erbij, ook wat wolken en bij een zuidoostelijke wind die zwak tot matig is, zien we de temperatuur rond de 2 graden als maximum. In de nacht naar zondag vriest het een 2 tot 5 graden.

Ook zondag zien we deze maximumtemperatuur terug, wel is er iets meer bewolking. Wind dan oostelijk, matig.

Maandag draait de wind naar west en zien we de temperatuur weer wat oplopen, 3 graden. Het is die dag nog droog. In de nacht naar dinsdag neemt de wind flink toe en raakt het bewolkt. Dinsdag valt er neerslag, dit zal in de vorm van (natte) sneeuw zijn. Daarna mogelijk een verscherping van de vorst bij een oostelijke wind.

Dirk van der Meer