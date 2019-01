Súdwest-Fryslân plaatst zwerfafvalfuiken in Sneek

Sneek- Er ligt veel zwerfafval in de grachten van Sneek. Gelukkig haalt de vrijwilligersgroep Suver Skjin dit geregeld weg. Ze kunnen alleen wel wat hulp gebruiken. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarom als proef twee zwerfafvalfuiken laten plaatsen.

Zwerfafval

Zwerfafval staat steevast in de ergernissentop 3 van onze gemeente. Het is slecht voor het milieu en het staat slordig. Uiteindelijk komt zwerfafval in de oceaan terecht en spreken we van plastic soep. Wethouder Erik Faber (foto) is blij met de afvalfuiken. “Het is erg jammer dat er nog steeds zwerfafval in het water terecht komt. Met het plaatsen van de fuiken, hoop ik dat we de vrijwilligers van Suver Skjin kunnen helpen. Het zwerfafval gaat nu naar één punt. Dus voor Suver Skjin en voor onze collega’s van de reiniging is het nu gemakkelijker om het afval weg te halen.”

De twee zwerfafvalfuiken zijn door Nagelhout Woudsend B.V. aangelegd in de gracht ter hoogte van de Jousterkade en ter hoogte van Grootzand. “Als de fuiken goed bevallen, dan plaatsen we ze op meerdere plekken in onze gemeente”, zegt wethouder Faber.