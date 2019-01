Scholingen en themabijeenkomsten voor sportverenigingen  

Sneek- De Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân organiseren regelmatig scholingen en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van sportverenigingen. In het voorjaar staan weer een paar interessante scholingen op het programma.

Themabijeenkomst Social Media – 28 januari

Digitalisering en het gebruik van social media worden steeds belangrijker. Kom naar de gratis workshop “social media voor sportverenigingen” en krijg antwoord op o.a. Wat zijn social media trends? Hoe bepaal je een social media strategie? Voor welke doelgroep gebruik je welk medium? Welk kanalen passen het beste bij jouw sportvereniging?

Inspiratiesessie ‘sportkantine van de toekomst’ – 30 januari

Steeds meer mensen, waaronder verenigingsleden vinden gezonde voeding belangrijk. Ze maken een bewuste keuze wat ze kopen. Na het sporten wat lekkers eten en drinken wordt nog steeds gezien als een ‘verwenmoment’. De roep om gezondere keuzes wordt echter wel steeds groter. Wat biedt de sportkantine van de toekomst? Dat hoor je op de gratis inspiratiesessie, die in samenwerking met FOOX wordt georganiseerd. Ontvang praktische tips en maak kans op een bewuste keuze box.

Cursus EHBO – EHBSO en Reanimatie & AED – 12 februari / 26 maart

Het aantal Nederlanders dat minstens één keer per week sport, is in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Over heel 2017 heeft gemiddeld ruim 61 procent van alle Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar minstens één keer per week gesport. En daar waar wordt gesport, is er kans op blessures. Daarom heeft Veilig Ouder samen met de Buurtsportcoaches een speciale workshop ontwikkeld, waarin de nadruk ligt op sport gerelateerde EHBO. De cursus is tweeledig: in de eerste workshop richten we ons op EHBSO, EHBO bij sportletsel. In de tweede workshop komen reanimeren en AED aan bod. Er zijn voor verenigingen geen kosten aan verbonden.