Marathonschaatser Evert Hoolwerf maakt transfer naar AB Vakwerk

Sneek/Middenmeer- De komende twee jaar rijdt Evert Hoolwerf voor AB Vakwerk Schaatsteam. De 23-jarige Eemdijker, onlangs nog winnaar van de meerdaagse Trachitol Trophy, komt na het lopende seizoen over van A-Ware en gaat onder andere Gary Hekman en zijn neef Willem Hoolwerf vergezellen.

Evert Hoolwerf maakte al heel jong furore in het marathonschaatsen. In zijn debuutseizoen, in 2014, won hij als tiener gelijk twee wedstrijden. Dat vulde hij in vier seizoenen aan tot elf zeges. ,,Hij is al een gearriveerde winnaar, maar blijft een megatalent”, zegt coach Roy Boeve over de nieuwe aanwinst. ,,Ik ben heel blij dat hij voor ons team heeft gekozen, omdat ik denk dat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen als een sterke persoonlijkheid op en rond het ijs. Ik weet zeker dat er nog meer in hem zit.”

Dat gevoel heeft Hoolwerf zelf ook. En daarom maakte hij uiteindelijk de keuze voor AB Vakwerk. ,,Ik had een nieuwe omgeving nodig. Ik schaats omdat ik het een verschrikkelijk leuk spelletje vind, en dat plezier wil ik terugvinden. Daarom wilde ik verandering.” Hij sprak met meerdere teams, ‘maar AB Vakwerk voelde goed en bleef over.’

Boeve denkt ook dat Hoolwerf gedijt bij meer ruimte. ,,Zo’n team zijn wij, maar zo’n rijder is hij ook. Hij heeft de snelheid van een topsprinter, het inzicht van de groteren die we in onze sport hebben gekend en hij kan heel hard werken. Hij geeft ons veel meer opties in de wedstrijd. We kunnen de koersstijl die we dit seizoen hebben ingezet verder verbeteren.”

Die andere koersstijl was Hoolwerf ook opgevallen. ,,Ze zijn sterker gaan rijden, meer van voren, met meer initiatief. Dat bevalt me.” Hij verwacht bij AB Vakwerk een mooie tandem te kunnen vormen met de man waar hij al verschillende sprintduels mee uitvocht, Gary Hekman. ,,En van een rijder als Seung-hoon Lee kan ik technisch heel veel leren. Je weet nooit wat er komt in je carrière, maar ik weet wel zeker dat ik niet aan mijn top zit. Ik kan nog sneller worden, maar zeker ook sterker worden op natuurijs.”

Algemeen directeur van hoofdsponsor AB Vakwerk Marco Meijer juicht de versterking van het team toe. ,,We zijn heel blij met het talent van Evert en ook met zijn karakter. AB Vakwerk is een organisatie van mensen die hard werken. Onze medewerkers zijn in alle branches te vinden waar personeel met twee rechterhanden nodig is. Het marathonschaatsen als sport past daarom bij AB Vakwerk, en Evert als persoon helemaal.”

Foto: Vincent Riemersma