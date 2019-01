Ferhalen fertelle yn Blauhús

Blauhús- Freed 25 jannewaris 17.00-18.00 oere kafee de Freonskip Blauhús. De TV en PC fan no, wie de Winterjûne-Nocht yn it ferline. Minsken kamen byinoar op de boppeseal fan it kafee en lústerden nei ferhalen. Dat wurdt no wer oppakt mei 4 bysûndere ferhalen út de omkriten.

Fertellers freed 25 jannewaris 2019:

Tsjebbe Galama 40 Jier yn de fee-hannel

Sietske Huitema ‘Wannear en wêrom ik mei skriuwen begongen bin’.

Bert de Jong Aventoeren op de Solex

Ynterview mei Jan Reus Buorkerij ‘Marsain’ stie ea yn de Mar by Greonterp

Freed 25 jannewaris 2019 fan 17.00 – 18.00 oere

Ynrin 16.45 Kafee de Freonskip, Blauhús

Tagong fergees, konsumpsjes foar eigen rekken

Ferhalen binne brêgen nei de wrâld !

Oant sjen, Gerben Rypma Stichting

Foto: Sicco Rypma