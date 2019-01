De Sneker Filmwinter leeft!

Sneek- Voorzitter Klaus Boonstra van de Stichting Filmwinter kon zijn geluk gister niet op. Amper begonnen met het festival, dat dit jaar duurt van 17 t/m 20 januari, waren er al 3700 kaartjes verkocht!

Vorig jaar vestigde het filmfestival met een bezoekersaantal van 4000 al een record, dat dit jaar ongetwijfeld wel gebroken zal worden. Vergelijken we de bezoekersaantallen met de eerste jaargang, nu negen jaar geleden, toen er 1700 mensen een kaartje kochten, dan is het duidelijk dat de Sneker Filmwinter een blijvertje is.

Programmeur Ger de Boer kan zich maar opmaken voor het tienjarig jubileum, wat hem ongetwijfeld is toevertrouwd. Het festival werd gisteravond geopend door wethouder Maarten Offinga fan de gemeente SWF. Het festival opende gisteravond met de nieuwe film ‘Das schweigende Klassenzimmer’.