Beste ROC van Friesland en Flevoland opent haar deuren   

Sneek- Op 25 en 26 januari organiseert ROC Friese Poort op al haar vestigingen in Friesland, de Noordoostpolder en op Urk Open Dagen.

Waarom naar Open Dag?

Een mbo-opleiding kiezen kan best lastig zijn. ROC Friese Poort helpt graag bij het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens de Open Dagen zijn alle faciliteiten binnen de school te bezoeken. Docenten en studenten vertellen over de opleidingen. Daarnaast laten studenten diverse projecten zien. Jongeren die nog geen idee hebben welke vervolgopleiding ze gaan kiezen, kunnen gratis een interessetest doen en/of in gesprek met één van onze decanen. Ook hebben we een breed aanbod opleidingen voor volwassenen. De opleidingsadviseurs van ROC Friese Poort bedrijfsopleidingen staan klaar om meer informatie te geven over het opleidingsaanbod voor volwassenen.

Een carrière in het onderwijs

We zijn altijd op zoek naar mensen die passie hebben voor hun vak en het leuk vinden om die kennis te delen. Voor mensen die overwegen om een nieuwe carrière te starten in het onderwijs is er op vrijdag 25 januari van 19.00 tot 19.45 uur een informatiemoment op onze locatie Wilaarderburen 1 in Leeuwarden. Er wordt informatie gegeven over werken bij ROC Friese Poort, werken in het onderwijs en mogelijkheden om docent te worden.

Topopleidingen

Dat ROC Friese Poort op de goede weg is bewijst de pas uitgebrachte keuzegids mbo 2019. Volgens deze keuzegids is ROC Friese Poort het beste ROC van Friesland en Flevoland. Landelijk staat ROC Friese Poort in de top vijf. Zes opleidingen hebben het predicaat “Topopleiding 2019” in de keuzegids gekregen. Het gaat om de opleidingen medewerker secretariaat en receptie, management assistant en medewerker (financiële) administratie in het vakgebied Economie en Ondernemen. Bij het vakgebied Veiligheidsberoepen gaat het om de opleidingen Aankomend medewerker grondoptreden, Aankomend onderofficier grondoptreden en Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Kom langs op de Open Dagen

25 januari: 14:00 uur tot 21:00 uur, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden & Sneek

26 januari: 09:30 uur tot 13:00 uur, Drachten, Leeuwarden, Sneek & Urk

Kijk voor de meest actuele informatie, de adresgegevens en voor aanmelding op www.rocfriesepoort.nl/opendag