Prijs voor commissaris van de Koning Brok 

Helmond- Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft donderdagmiddag in Helmond de prijs gekregen voor de beste bestuurder van de afgelopen tien jaar. Hij ontving de zogeheten oeuvreprijs uit handen van secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het was een speciale prijs, vanwege de tiende verkiezing van een bestuurder van het jaar. Het magazine Binnenlands Bestuur organiseert de jaarlijkse verkiezing.

De keuze is op de heer Brok (50, VVD, Franeker) gevallen omdat hij het afgelopen decennium het vaakst is voorgedragen voor de titel van beste bestuurder. Al heeft hij heeft de jaarprijs nooit gewonnen. Wel kreeg hij in 2012 de burgemeestersprijs van de minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Brok is vereerd dat de prijs aan hem is toegekend. ,,Toch past ook hier het cliché: ik doe gewoon mijn werk. Ik wil het ambt zo goed mogelijk uitoefenen en een prijs is dan wel het laatste waar je aan denkt. Voor een oeuvreprijs vind ik mezelf nog wat jong. Ik blijf gewoon doorwerken.’’

Sinds maart 2017 is de heer Brok commissaris van de Koning in Fryslân. Daarvoor was hij burgemeester van Dordrecht (2010-2017) en van Sneek (2003-2010). Hij begon zijn bestuurlijke carrière als wethouder van Leeuwarden (1998-2003), na het raadslidmaatschap in die gemeente.

Bron: Provincie Fryslân