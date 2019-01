Lezing ´Een groene en duurzame uitvaart` in Bibliotheek Sneek

Sneek- Zaterdag 26 januari geeft Anne de Jong om 14.00 uur in Bibliotheek Sneek de lezing ‘Een groene en duurzame uitvaart’. Deze lezing maakt onderdeel uit van de randprogrammering van de voorstelling `It wie op in simmerjûn’ van Pier21.

Een uitvaart kan tegenwoordig op veel manieren plaatsvinden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een groene en duurzame uitvaart. Denk aan kisten van duurzaam materiaal, wikkelkleden of speciale urnen.

Uit onderzoek is gebleken dat het meest vervuilende aspect van de uitvaart het vervoer is. Een echt groene of duurzame uitvaart is dan ook een uitvaart waarbij de afscheidsceremonie, de begrafenis of crematie en de bijeenkomst na afloop op dezelfde plek plaatsvinden. Of op locaties die op loopafstand van elkaar liggen en waarbij de gasten zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer komen. In de praktijk botst dit echter vaak met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Anne de Jong verzorgt zaterdag 26 januari in Bibliotheek Sneek een lezing waarbij diverse aspecten van een groene, duurzame uitvaart aan bod komen.

De lezing is van 14.00 tot 16.00 uur, er is gratis toegang maar aanmelden is wel gewenst.

Deze activiteit wordt georganiseerd als randprogramma bij de Pier21-theatervoorstelling “It wie op in simmerjûn”. Met deze voorstelling over zelfbeschikking staan Jan Arendz en Joke Talsma op veertig locaties in Friesland op de planken.

