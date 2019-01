Sneek- We krijgen komende dagen te maken met kouder weer. In de nacht gaat het licht vriezen, overdag ligt de temperatuur iets boven nul. Later is er ook kans op wat sneeuw.

Vandaag vallen er buien, buien welke naast regen ook hagel en natte sneeuw geven. De temperatuur komt op een 5 graden uit. echter in een bui is deze aanzienlijk lager en moet het verkeer rekening houden met plaatselijke gladheid. De wind waait af en toe stevig uit het noordwesten, in een bui windstoten. Tussen de buien door is er ruimte voor het zonnetje.

Komende nacht is nog een winterse bui mogelijk, verder opklaringen en bij een afnemende wind gaat het een graadje vriezen.

Morgen draai de wind van west naar zuid, zijn er opklaringen en is de kans op een bui klein. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 4 graden, in de avond daalt ze rap naar het vriespunt.

Zaterdag is het meest bewolkt, voelt het bij een matige zuidoostelijke wind koud aan. De temperatuur komt dan ook niet veel hoger uit dan een 2 a 3 graden. In de nacht naar zondag klaart het langzaam maar zeker op en gaat het licht, mogelijk matig vriezen. Zondag zijn er flinke opklaringen en bij een zuidoostelijke wind is het dan nipt boven nul. In de nacht naar maandag neemt de bewolking toe en zou er op maandag wat neerslag uit kunnen vallen. Bij een westelijke wind wordt het dan een aantal graden boven nul.

Dirk van der Meer