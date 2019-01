Kerstpakkettenactie Voedselbank Sneek levert 150 kerstpakketten op

Sneek- Bij de Voedselbank Sneek zijn maar liefst +/- 150 volle kerstpakketten ingeleverd. De inlevering was bij de Bibliotheek in Sneek en bij Sytsma Antiek. Daarnaast is er tijdens Op ‘e Strún veel voedsel ingeleverd (foto). Fenna de Haan, secretaris van de Voedselbank noemt het “geweldig hoeveel voedsel er is binnengekomen”.

Ook bij de Voedselbank zelf werden de nodige pakketten en los voedsel gebracht. “Een ieder wordt hartelijk bedankt, een prachtig resultaat waar onze deelnemers van zullen profiteren”.

Foto Henk van der Veer