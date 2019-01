Janco Croes en Waterpoort Boys samen verder

Sneek- Waterpoort Boys en hoofdtrainer Janco Croes hebben in onderling overleg besloten om na dit seizoen de samenwerking met een jaar te verlengen. De Sneker oefenmeester is momenteel in zijn tweede periode bij de Wéé Péé Béé bezig is aan zijn tweede seizoen.

Janco Croes die in de vierde klasse A met Waterpoort Boys momenteel op een derde plaats staat, was voordien onder meer hoofdtrainer bij Berlikum, Makkum en LSC 1890. Met de club uit de Friese badplaats werd hij in het seizoen 2014-2015 kampioen, terwijl hij bij de andere twee clubs meedeed aan de nacompetitie om promotie naar een hogere klasse. Tenzij Waterpoort Boys dit voorjaar de titel pakt en rechtstreeks promoveert, staat dat avontuur hem nu weer te wachten. Op zaterdag 17 november van het vorig jaar pakten de geel-blauwen ten koste van Tollebeek namelijk de eerste periode. Daarmee is Waterpoort Boys dat vorig seizoen onder leiding van Croes degradeerde, verzekerd van de kans om via de nacompetitie het verloren gegane terrein te heroveren.

Eerder verlengde LSC 1890 al het contract met Erik van der Meulen en Sneek Wit Zwart met Germ de Jong, terwijl Paul Raveneau bij ONS Sneek een doorlopende overeenkomst heeft. Omtrent de posities van Niels Boot en Lars Niemarkt bij resp. Sneek Wit Zwart ZM en Black Boys bestaat vooralsnog nog geen duidelijkheid.

Bron: http://pengel.weebly.com