Geometrische abstractie in galerie BAS10  

Sneek- Vanaf 26 januari tot en met 2 maart staat galerie BAS10 aan de Suupmarkt in het teken van de geometrische abstractie. De exposerende kunstenaars, allen uit Noord-Nederland afkomstig, zijn Allard Elout (olieverfschilderijen, foto hier boven), Bouke Groen (ruimtelijk werk), Nico Koomen (gouacheschilderijen), Han Reeder (acrylschilderijen), Henk Rusman (ruimtelijk werk in metaal), Theo Schouten (acrylschilderijen) en Lydia Wierenga (acrylschilderijen). De titel van de expositie: ‘De kern van de zaak’.

Werk van Sneker Han Reeder

De bekendste Nederlandse geometrisch-abstracte kunstenaar is zonder twijfel Piet Mondriaan geweest. Van hem is wel eens gezegd dat hij probeerde door te dringen tot de verborgen essentie van de werkelijkheid. Geometrisch-abstracte kunstenaars proberen dat door de zichtbare werkelijkheid los te laten en te vervangen door min of meer streng-geometrische vormen. Soms is de zichtbare werkelijkheid wel het uitgangspunt, maar is er in het eindresultaat weinig meer van terug te vinden. Wel vinden we vaak een rationele, planmatige vormentaal van geometrische vormen zoals lijnen, cirkels en rechthoeken. Soms ook is er sprake van een spel met kleuren, of liever gezegd: een onderzoek naar de wisselwerking tussen kleuren. Overigens hebben geometrisch-abstracte kunstenaars wel het verwijt gekregen dat hun werk geen kunst, maar decoratie was. Zelf Mondriaan is dat overkomen. Dat verwijt miskent echter dat deze kunstenaars in hun werk een geheel eigen, bijna spirituele werkelijkheid probeerden te scheppen door bepaalde basisvormen en kleuren te combineren. De titel van de expositie is dan ook: De kern van de zaak.

Het lijkt erop dat de geometrisch-abstracte kunst weer wat meer in de belangstelling komt dan de laatste jaren het geval was. Dat ook in Noord-Nederland deze kunststroming bepaald niet dood is, bewijst deze expositie. De opening vindt plaats op zaterdag 26 januari om 16.00 uur. U bent dan van harte welkom. Trouwens ook in de weken erna. Kom kijken en laat u verrassen.

Openingstijden

Vanaf 1 februari is de galerie één dag minder open is. De openingstijden zijn vanaf 1 februari: Woensdag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.

Als u als bezoeker of met wat voor soort groep op een maandag of dinsdag op afspraak wilt komen blijft gewoon mogelijk!