Aantal WW-uitkeringen in SWF is met 24 procent afgenomen

Sneek- Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân is vorig jaar met 23 procent afgenomen en in de gemeente Súdwest-Fryslân zelfs een afname van 24%. De werkloosheid nam in alle sectoren af. In totaal krijgen nu 10.597 mensen een WW-uitkering in Fryslân.

Door de aanhoudende hoogconjunctuur worden er minder vaak mensen ontslagen en ook mensen die werk zoeken, vinden sneller een baan. Vooral 50-plussers konden nieuw werk vinden. In Fryslân lag dit percentage hoger dan landelijk.

Dat heeft vooral te maken met de dynamiek van de Friese arbeidsmarkt. Mensen vinden in onze provincie eerder werk, maar verliezen ook eerder hun baan door het seizoenskarakter van de Friese arbeidsmarkt.

Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân stonden in december 2018 nog 1394 mensen ingeschreven in de ww. Dat was in december nog een aantal van 1894. Een afname van maar liefst 24%. In de leeftijdscategorie van 50+ zitten de meeste mensen zonder werk: 757. Bij de jongeren tot 27 jaar bedraagt het aantal ww’ers 93 en in de groep tussen 27 en 50 jaar staan 544 werkzoekenden ingeschreven.