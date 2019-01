Workum-Zaterdag 26 januari organiseert It Fryske Gea van 09.30 – 11.30 uur een wandelexcursie door natuurgebied de Warkumerwaard. Dit gebied is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, maar samen met excursieleider Willem Boersma kun jij dit gebied aan de IJsselmeerkust verkennen. In deze tijd van het jaar komen we veel ganzen tegen. De grauwe gans, brandgans en kolgans zijn vaste bewoners, maar de roodhalsgans komt ook bijna ieder jaar langs. Kom jij ons ganzenparadijs bewonderen? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) viawww.itfryskegea.nl/warkumerwaard-26-01 of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Van oorsprong is dit gebied een zandplaat in de Zuiderzee, maar toen de Zuiderzee werd afgesloten viel het gebied droog. Hierdoor is dit terrein uitermate geschikt voor ganzen. De buitenrand is het meest natuurlijke deel, hier vind je diverse schelpenbanken en zandplaten. De schelpenbanken hebben een grote aantrekkingskracht op de kokmeeuwen en visdieven. Maar ook de grutto, kluut en bontbekplevier zijn van de partij. Achter deze banken bevinden zich onbemeste graslanden met verschillende bijzondere planten. Denk aan melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Of terwijl, de Warkumerwaard is zeker een bezoekje waard.

Agenda:

Excursie: Wandelen op de Warkumerwaard door een ganzenparadijs

Datum: Zaterdag 26 januari van 09.30 – 11.30 uur

Locatie: Natuurgebied de Warkumerwaard

Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/warkumerwaard-26-01 of 0511 – 53 96 18

Foto Tjerk Kunst/It Fryske Gea