Vandaag nog zacht

Sneek- Vandaag verloopt nog zacht en nattig, vanaf morgen kouder. De weermodellen worstelen nog steeds met het lange termijn gebeuren, de ene uitdraai lijkt op stevig winterweer, de volgende uitdraai laat een kwakkelscenario zien. Onder een kwakkelscenario versta ik lichte vorst in de nacht en temperatuur overdag een aantal graden boven nul. Het blijft spannend voor sneeuw en ijsliefhebbers.

Vandaag is van winterweer geen sprake, het is ronduit zacht met 8 graden. Niet dat het zacht aanvoelt, integendeel, waterkoud. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten, verder is het bewolkt en valt er al af en toe motregen. Vooral later vanmiddag gaat het steviger regenen.

Komende nacht trekt de regen weg, krijgen we opklaringen en draait de wind later naar het noordwesten. De temperatuur daalt naar een 4 graden.

Morgen krijgt het weer al wat een winters tintje. Er gaan namelijk winterse buien vallen, buien met naast regen ook hagel en natte sneeuw. De wind waait stevig uit het noordwesten en de maximumtemperatuur wordt een 5 graden, echter in een bui aanzienlijk lager.

In de nacht naar vrijdag ligt de temperatuur iets onder nul. Vrijdag nog een kleine kans op een bui, verder wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. De temperatuur3 tot 5 graden. Het weekend zien we een wind naar het oosten gaan, het wordt dan overdag koud. In de nacht vriest het licht, overdag een paar graden boven nul. Op zaterdag veel bewolking, wel droog, op zondag flink wat zon.