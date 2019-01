Theater Sneek programma week 4

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Brigitte Kaandorp met Eh…

De cabaretdiva is ouder en wijzer. Desondanks blijft het leven met zijn onverwachte plotwendingen en zijwegen haar toch nog regelmatig overvallen. Gelukkig weet zij immer op glansrijke wijze haar reet te redden, om daar op de planken vervolgens vrolijk verslag van te doen. Na allerlei projecten en losse klusjes is de geliefde cabaretière weer terug in het theater. En opnieuw zal zij een poging wagen de wereld voor de mensen te duiden en orde in de chaos te scheppen. Of zij daarin zal slagen is de vraag, maar dat mag de pret niet drukken, want ondertussen valt er genoeg te lachen. De weg is zoals altijd het doel.

Kaandorp komt eraan!

Cabaret // wo 23 januari // 20.15 uur // € 29,00 // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Alone@home – Een doldwaze winterkomedie voor de hele familie

Alone@Home (foto), met een knipoog naar de alom bekende film, is een verhaal over vriendschap, kwetsbaarheid en vindingrijkheid; het leukste winteruitje voor de hele familie dit theaterseizoen. Alone@Home is een avond vol avontuur, slapstick, live muziek en spektakel met huiveringwekkende en verrassende stunts uitgevoerd in een vernuftig decor. Een verrukkelijke avonturenkomedie met aanstekelijke muziek voor de hele familie. In Alone@Home bedenken twee kinderen die alleen thuis zijn slimme trucs om de boeven, die het op hun huis voorzien hebben, buiten de deur te houden. Een geräuschmacher schept op het toneel met huis-, tuin- en keukengerei fantastische klanken en soundscapes.

Familievoorstelling // do 24 januari // 19.30 uur // € 20,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Van der Laan en Woe met Pesetas (reprise)

Van der Laan & Woe brengen met Pesetas een avond totaalcabaret die bol staat van de grappen, scènes en muzikale acts. Wie Niels en Jeroen alleen kent van het satirische tv-programma De Kwis kan maar beter meteen stoppen met lezen en zo snel mogelijk een kaartje kopen. Want Pesetas is een virtuoze reis door de tijd die je alleen gelooft als je erbij bent geweest. Op toneel zijn ze echter nog doeltreffender. Pesetas is een virtuoze reis door de tijd die je alleen gelooft als je erbij bent geweest.

Cabaret // vr 25 januari // 20.15 uur // € 22,00 // LAATSTE KAARTEN // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Verleiders met #niksteverbergen

Stel je een wereld voor waar al het nieuws dat jij ziet wordt bepaald door jouw salaris, jouw adres en wie jouw vrienden zijn. Stel je een wereld voor waarin je nooit in aanraking komt met nieuwe ideeën. En waar je geen geheimen mag hebben. Welkom in 2019. Het schrikbeeld van Orwells 1984 is nu de verontrustende realiteit. Zonder dat we er erg in hebben. Zonder dat we het erg vinden! Want we hebben immers niks te verbergen. DE VERLEIDERS tonen aan dat iedereen geheimen heeft die niet onthuld mogen worden.

Toneel // za 26 januari // 20.15 uur // €28,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Lakschmi met Adem

De voorstelling LAKSHMI – ADEM is een modern verhaal. Over twintiger zijn, meisje en vrouw zijn in een nu en dan mannenwereld. Over soms de held zijn maar vooral ook de antiheld, de underdogpositie waar je trots op bent maar stiekem toch altijd verlangt naar erkenning. Ze is gefascineerd door het constant sterke verlangen om perfect te zijn, tegelijkertijd betoverd door alles wat kraakt en schuurt. Deze contrasten bezingt ze in haar pop-noir nummers vol electro en klassieke elementen, gespeeld door haar muzikanten en versterkt door beelden. In samenwerking met regisseur Vincent van den Elshout maakt zij een voorstelling waar ze het publiek een complete experience geeft wat muzikaal en visueel een onuitwisbare indruk maakt.

Muziektheater // za 26 januari // 20.15 uur // 19,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foppe de Haan en Evert ten Napel met Us Foppe in gesprek

Evert heeft de ontwikkelingen van Foppe als trainer op de voet gevolgd en de samenspraak tussen deze twee mannen leidt tot een prachtige theateravond: een must voor iedere voetballiefhebber! Geïnterviewd door Evert ten Napel komt Foppe de Haan in theater goed tot zijn recht. Dit vanwege de ruimte en tijd die er is om zijn voetballeven uit de doeken te doen en zijn (levens)visie te delen met het publiek.

Toneel // zo 27 januari // 14.30 uur // €19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Anna van der Kooij(Alone@Home)