RSG behaalt bronzen certificaat, een stap dichterbij een duurzame school

Sneek- Op naar de groene vlag! Met het behalen van de bronzen certificaat zijn we een stap dichterbij het einddoel, een groene vlag en een Eco-school! RSG Magister Alvinus vindt duurzaamheid heel belangrijk: we hebben bijna 700 zonnepanelen laten plaatsen, we leren leerlingen hoe je een moestuin aanlegt en onze leerlingen hebben de Waste Battle voor derde keer gewonnen. Daarnaast bekijken we samen met het greenteam, bestaande uit leerlingen en medewerkers van de RSG, naar duurzame oplossingen binnen de school.

De RSG Magister Alvinus is bezig om dit jaar een Eco-school te worden. Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000 deelnemende scholen in 68 landen. Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen een heel belangrijke rol vervullen in de duurzame verandering die een school ondergaat.