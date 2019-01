De bal rolt weer …. voorbeschouwing 19 en 20 januari

Sneek- Er zijn van die wedstrijden die lang blijven hangen, zoals laatst het duel in de Champions League tussen Ajax en Bayern München. De wedstrijd tussen ONS Sneek en Quick Boys van afgelopen zaterdag en zeker de eerste helft was er ook zo eentje. Hoewel de krenten (lees: goals) in de eerste 45 minuten ontbraken, kwam het publiek volledig aan zijn trekken. Mooie aanvallen, kansen over en weer, kortom reclame voor het voetbal, waarbij vanuit Sneker perspectief aan het einde van de rit helaas de gouden Loekie ontbrak.

Naast ONS Sneek dat dus in competitieverband al in actie kwam en dat komende zaterdag in de late namiddag in Amsterdam op asv De Dijk stuit, komen komend weekeinde ook Sneek Wit Zwart en LSC 1890 ijs en weder dienende weer in actie. Sneek Wit Zwart speelt zaterdagavond thuis de Friese derby tegen Heerenveen en LSC 1890 reist zondag naar Haren voor het duel met Helpman.

asv De Dijk – ONS Sneek

Zaterdag 19 januari 2019 – 17.00 uur

Sportpark Schellingwoude – Amsterdam

ONS Sneek waarbij Ale de Boer, Curty Gonzales en Klaas de Vries deze week hun vertrek aankondigden, speelde tegen Quick Boys een sterke eerste helft. De op een aantal posities gewijzigde ploeg kon dat niveau na rust niet volhouden en moest uiteindelijk zijn meerdere in de titelkandidaat erkennen. Daardoor zakten de Snekers naar de dertiende plaats en is het verschil met de eerste alarmstreep nog maar drie punten.

De Dijk maakte in de eerste jaren van dit decennium furore door vanuit de tweede klasse door te stomen naar de tweede divisie. Het vertrek van de hoofdsponsor zorgde vorig seizoen echter voor onrust en uiteindelijk degradeerde de club. Met het afscheid van de tweede divisie volgde ook het afscheid van vrijwel de complete selectie, waaronder Nick Kuipers die bij ONS neerstreek. Na de degradatie werd de club bij aanvang van dit seizoen naar de derde divisie zaterdag overgeheveld en daarin lijkt de vrije val zich door te zetten. De Dijk is momenteel met acht uit zeventien namelijk voorlaatste en het bereiken van de play offs om lijfsbehoud lijkt vooralsnog het hoogst haalbare.

Dat betekent niet dat het duel van komende zaterdag voor ONS een kwestie is van even drie punten ophalen. Dat bleek afgelopen zaterdag toen De Dijk bij DOVO verdienstelijk gelijk speelde, en eerder dit seizoen in de heenwedstrijd. Toen bleven de kastanjes weliswaar in Sneek, maar lukte het de Snekers eerst in de slotfase om die middels treffers van Michael Lanting en Yumé Ramos uit het vuur te halen. Dat laatste lukte ONS dik twee jaar geleden in de KNVB-Beker niet. Toen bleken de Amsterdammers net iets te sterk. Fabian Stevens maakte destijds nog wel de openingstreffer van Dennis Kaars die zaterdag bij Quick Boys geblesseerd uitviel, ongedaan maar vervolgens bezorgde Damiën Menzo zijn ploeg alsnog een plek in de volgende ronde.

​Dat waren echter “andere tijden sport” om maar eens de titel van een bekend NOS-programma uit de kast te halen. De Dijk verkeerde in die tijd in een flow, terwijl bij ONS evenals in de seizoenen daarvoor handhaving het ultieme doel was. Die situatie is nu anders, want boven de Schellingwouderdijk hangen donkere wolken. Aan de Alexanderstraat waar overigens vrijdag a.s. en wellicht naar aanleiding van het niet doorgaan van de fusie met Sneek Wit Zwart een bijeenkomst over de toekomst van de club en de te varen koers plaatsvindt, ging het tot voor kort vooral over de nieuwe lente.

​Die Sneker lente is en dat werd afgelopen zaterdag een helft lang bevestigd, qua voetbal zonder meer een feit, maar de bloei van de krokussen (lees: de puntenoogst) blijft vooralsnog achter. Of de switch van systeem, waarbij in de eerste maanden verdedigend vijf-drie-twee en aanvallend drie-vijf-twee werd gehanteerd en waarbij nu meer in de geest van de “Hollandse School” wordt geopereerd, daarvan de oorzaak is, is niet waarschijnlijk. Met die school behaalde ONS Sneek in het najaar immers uitstekende rapportcijfers, waarna de tentamens vanaf eind november qua resultaat louter onvoldoendes opleverden. In een aantal gevallen – en we hebben dat al vaker gememoreerd – had er in die wedstrijden zeker een hoger cijfer ingezeten, maar dat neemt niet weg dat ONS bij het komende proefwerk tegen De Dijk niets minder dan een dikke voldoende nodig heeft.

Sneek Wit Zwart – Heerenveen

​Zaterdag 19 januari 2019 – 19.30 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het laatste competitie-optreden tegen Emmen verliep met een 1-0 nederlaag niet zoals vooraf gedacht, en een week later werd Sneek Wit Zwart de kans op revanche ontnomen doordat de wedstrijd tegen VKW werd afgelast. En dus moet het Sneker publiek tot de Friese derby van aanstaande zaterdag tegen Heerenveen wachten, aleer duidelijk wordt hoe de ploeg van Germ de Jong het ietwat teleurstellende slot van 2018 heeft verwerkt.

Heerenveen is actueel de nummer vier van de ranglijst en heeft met 21 uit 11 slechts één puntje minder dan Sneek Wit Zwart en dat ondanks een dramatische start, waarbij in de eerste vijf ontmoetingen slechts drie punten bijeen werden gesprokkeld. Sinds eind oktober leverde de formatie uit het Friese Haagje die evenals Sneek Wit Zwart vorig seizoen uit de hoofdklasse degradeerde, daarentegen een vlekkeloze serie af en stapte de ploeg van trainer Gerald Sibon zes keer achter elkaar als winnaar uit de ring.

Als de vorm uit die indrukwekkende reeks bestendig is, dan wacht de Snekers zaterdagavond dus een behoorlijk klusje. Dat bleek overigens in de voorbije twee seizoenen ook al. Hoewel Sneek Wit Zwart alle vier confrontaties won, ging het daarbij zelden echt soepel. In een enkel geval was de Sneker zege zelfs ronduit geflatteerd, zoals in het seizoen 2016-2017 toen de wit-zwarten op eigen terrein weliswaar met 2-0 wonnen, maar Heerenveen de thuisclub voetballend eigenlijk alle hoeken van het veld liet zien.

​Sneek Wit Zwart won vorige week onder onstuimige omstandigheden in een oefenduel van hoofdklasser MSC/Amslod (6-4) en bereidde zich vervolgens onder de Spaanse zon verder op de tweede seizoenshelft voor. Bij de start van die helft kan men zich na de nederlaag tegen Emmen eigenlijk niet opnieuw een misstap veroorloven en wat dat betreft is de zaterdagavond niet zo goed omen. Immers van de op die avond gespeelde wedstrijden wist Sneek Wit Zwart alleen die tegen FVC te winnen, terwijl men aan het treffen met GRC Groningen niet meer dan een punt overhield en aan het duel met Emmen nog minder.

​Laten we hopen dat de komende zaterdag de Snekers gunstiger gezind is, te meer omdat een overwinning eigenlijk een must is. Een must wanneer men in één F om de hoofdprijs mee wil blijven doen en een must om niet nog steviger in de rol van achtervolger gedrukt te worden. Om echter aanspraak op de overwinning te kunnen maken, zal er in vergelijking met het duel met Emmen op alle fronten een tandje bij moeten. Anders zou het zo maar weer eens zo’n vervelende zaterdagavond kunnen worden en wordt het een stukje moeilijker voor de club die volgens de voorzitter op eigen kracht verder gaat, om op eigen kracht de hoofdprijs binnen te halen.

Helpman – LSC 1890

Zondag 20 januari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Stadion Esserberg – Haren (Gr.)

Het wekte alom verbazing dat de wedstrijd in en tegen Roden vlak voor de kerstdagen doorging want op een veld dat veel weg had van een plas-draszone, was voetballen niet goed mogelijk en eigenlijk onmogelijk. De ergernis van trainer Erik van der Meulen was dan ook groot, te meer omdat het treffen uiteindelijk met 2-0 verloren ging en LSC 1890 daarmee de koppositie in de tweede klasse K aan de tegenstander verspeelde.

De zure smaak die men aan dat duel overhield, zal men aan de Leeuwarderweg wat graag en het liefst zo snel mogelijk weg willen spoelen. De eerste mogelijkheid om dat te doen, dient zich komende zondag aan als LSC 1890 in de schaduw van het roemrijke stadion De Esserberg op bezoek gaat bij Helpman.

Helpman werd op 24 september 1924 opgericht en de eerste klasse was het hoogste niveau in de nu ruim 94-jarige historie. Dat gebeurde in de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de eerste klasse nog het hoogste amateurniveau was. Later kwam de club in de seizoenen 1992-1993 en 1997-1998 nog twee keer een seizoen in de eerste klasse uit, maar nadien speelde Helpman twintig jaar lang afwisselend in de tweede en derde klasse. In het voorjaar van 2017 werd Helpman als degradant tot laatstgenoemde klasse veroordeeld, maar vorig seizoen troefde men “de stadgenoten” FC Lewenborg en Groninger Boys af en wist men met een straatlengte voorsprong het verloren gegane terrein binnen twaalf maanden weer terug te veroveren

Die lijn trekt de formatie van trainer René Wollerich die al op 9 december van het vorig jaar zijn laatste officiële wedstrijd speelde, dit seizoen goed door. Na elf speelronden staat Helpman met negentien punten namelijk keurig zesde. Zes keer verliet Helpman dit seizoen de pitch als winnaar, één keer speelde men gelijk en vier keer was de opponent te sterk. Die vier nederlagen liep men – en dat is opvallend – allemaal op eigen terrein op. Daaruit zou men kunnen concluderen, dat de “Sturm und Drang” voor eigen publiek wellicht iets te groot is en dat men op eigen bodem door gretigheid iets te vaak en iets teveel ruimte weggeeft.

De vraag is echter, of LSC 1890 dat zondag na een 0-0 ruststand een als nuttig omschreven oefenduel tegen eersteklasser Heerenveen met 4-0 verloor, daar iets aan heeft. De hoofdmacht van de blauwhemden was in de meeste van de tot nu toe gespeelde wedstrijden namelijk redelijk dominant en moest in die duels voorlal zijn eigen ruimte creëren. En in de duels waarin die dominantie minder evident was zoals tegen Jubbega, bleek de ploeg van trainer Erik van der Meulen ook in de omschakeling heel aardig uit de voeten te kunnen. Met andere woorden, de speelwijze van de tegenstander zal de Sneker manschappen waarschijnlijk om het even zijn, zulks in tegenstelling tot het eindresultaat. Want als men de zure smaak van eind december echt wil wegspoelen, dan telt tegen Helpman eigenlijk alleen een driepunter.

Foto: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com/