David Bowie Tribute en New Cool Collective in het Bolwerk Sneek

Sneek- Drie jaar nadat de legendarische David Bowie overleed komt op speciaal verzoek het unieke Prof Nomad-sessions (Bartel Bartels) weer bij elkaar om hem te eren. Veel hits passeren vanavond de revu zoals : ‘Rebel Rebel’, ‘Wild is the Wind’, ‘Ziggy’, ‘Heroes’, ‘Jean Genie’, ‘Fame’, ‘Let’s Dance’ en ‘Golden Years’. Maar er is ook aandacht voor de juweeltjes die minder bekend zijn.

De lofuiting was eerder op andere Nederlandse podia te zien en was een hoogtepunt op festivals als de Zwarte Cross en Oerol. De show brengt een prachtige greep uit het repertoire van Bowie dat vanaf Space Oddity uit 1967 tot zijn dood loopt.

De band bestaat deze avond uit topmuzikanten die normaal spelen met bijvoorbeeld Douwe Bob, Niels Geusebroek, Gigantjes, Dotan en Henny Vrienten. Edgar Koelemijer zet een overtuigende David Bowie neer.

New Cool Collective

De Hollandse meesters van New Cool Collective vierden in 2018 hun 25-jarig bestaan. Dat betekent dat de band in januari 2019 aan het begin staat van iets nieuws: een tweede jeugd!

Het begint allemaal in 1993 in de Amsterdamse Soul Kitchen, waar Benjamin Herman en DJ Graham B elkaar leren kennen. Terwijl Graham B platen draaide, speelde Benjamin. Een unieke combinatie.

Uiteindelijk leidde dit tot het achtkoppige New Cool Collective (NCC), waarmee de band ontelbaar vaak heeft getourd langs de hipste jazzclubs en festivals over de hele wereld. NCC speelt ook op de meeste gerenommeerde rock‐ en popfestivals. In de vaste achtkoppige bezetting of als negentienkoppige bigband. Daarnaast werkte NCC afgelopen jaren samen met onder meer Tony Allen, Mapacha Africa, Andrew Roachford, Jules Deelder, Typhoon, Guus Meeuwis, Matt Bianco, Thierno Koité en Georgie Fame.

Naast tal van unieke activiteiten brengt de band een speciale release uit in 2018: XXV. Het album vertegenwoordigt een klein deel van wat NCC de afgelopen vijfentwintig jaar heeft gedocumenteerd en bevat tien feestelijke nummers, persoonlijk uitgekozen door de band. Het feestelijke jaar sloot de band af met een jubileumshow in de Melkweg, waar onder meer de bigband en een brede reeks gasten het podium betraden.

Ook na een druk jubileumjaar zit de band niet stil. Begin 2019 brengt de band een aantal nieuwe singles uit. Verwacht de herkenbare NCC-sound met een extra dansbare twist. In kader van deze nieuwe releases speelt de band in het voorjaar van 2019 een aantal exclusieve kleinschalige clubshows.

NCC bestaat uit saxofonist Benjamin Herman, gitarist Rory Ronde, drummer Joost Kroon, percussionisten Frank van Dok en Jos de Haas, toetsenist Willem Friede, bassist Leslie Lopez en trompettist David Rockefeller.

Als graag geziene gasten van Mathijs van Nieuwkerk was de band in december 2018 nog te zien in De Wereld Draait Door met een uitvoering van ‘My Favorite Things’ uit The Sound Of Music.

Vrijdag 25 januari

Prof. Nomad Session – TRIBUTE TO DAVID BOWIE –

21.00 uur / vvk € 11,- zaal € 14,-

Zaterdag 26 januari

NEW COOL COLLECTIVE

21.00 uur / vvk € 16,- zaal € 18,-