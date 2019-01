Sneek- Ook dit jaar organiseert Café Neighbours elke maand weer een pubquiz. Deze maand een speciale editie, de pubquiz 2018. Een quiz die volledig in het teken staat van afgelopen jaar.

In teams van 2-6 personen nemen we het tegen elkaar op om leuke prijzen en de Neighbours bokaal!

Je kunt je aanmelden via info@neighbourssneek.nl of een berichtje via Facebook.

GRATIS DEELNAME | Zaterdag 19 januari-19.30u-23.00u