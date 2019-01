Sneker onderneemster steunt Maarten van der Weijden foundation op bijzondere manier

Sneek- Sneker onderneemster Piety van der Veer, van Sterk&sVeer, woonde zaterdagavond de première van Maarten van der Weijden zijn theatertour bij in Dokkum. Zwaar onder de indruk besloot ze een dag later om de Maarten van der Weijden foundation te steunen met een bijzondere actie. Niet in de laatste plaats omdat het thema van Van der Weijden zijn theatertour ‘Verbinding’ is. Laat dat nu ook het thema zijn wat de Sneker onderneemster voor haar winkel op het Grootzand had bedacht.

“Ja, deze week starten wij met het thema ‘Verbinding’. Onze Celfie (telfooncel) staat klaar voor iedereen en niet meer zomaar voor de fun, maar om er een Celfie in te maken! Dat kan vanaf vrijdag a.s. Wie deze Celfie maakt en plaatst op ig of fb met de hashtags #11stedenzwemtocht en #sterkverbindt maakt kans op 2 kaarten voor de laatste show van Maarten van der Weijden in Leeuwarden op 15 februari! Daarnaast doen wij voor iedere geplaatste Celfie plus de hashtags #11stedenzwemtocht #sterkverbindt, één euro in de pot voor de Maarten van der Weijden stichting!”