Marcel Frankena  hoofd voetbalzaken bij O.N.S. Sneek vertrekt naar Blauw Wit’34

Sneek- Niet alleen een aantal spelers van de eerste selectie van O.N.S. Sneek vertrekt aan het einde van dit seizoen bij de derde divisionist, ook het hoofd voetbalzaken van de jeugd, Marcel Frankena (49) heeft zijn afscheid bij de Snekers bekend gemaakt. Leeuwarder Frankena vertrekt naar tweedeklasser Blauw Wit ’34, met bijna 1300 leden een van de grotere voetbalclubs in Friesland.

Frankena wordt bij de Leeuwarder club de opvolger van Wibo Brouwer die bezig is aan zijn tweede en laatste seizoen als Hoofd Jeugd Opleiding bij Blauw Wit ’34. Brouwer wordt hoofdtrainer van SC Berlikum. Frankena geeft als reden voor zijn vertrek bij O.N.S. op dat hij meer mogelijkheden ziet bij de club uit Leeuwarden. “Bovendien heb ik in Leeuwarden een groot netwerk op voetbalgebied. Bij O.N.S. Sneek is het op dit moment allemaal wat onzeker wat de toekomst betreft. Ik heb het overigens prima naar de zin bij deze mooie vereniging”, aldus Frankena.