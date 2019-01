Curty Gonzales verlaat O.N.S. Sneek na 10 seizoenen voor Harkemase Boys

Sneek- Dat Curty Gonzales (29) samen met o.a. Ale de Boer en Klaas de Vries na dit seizoen vertrekken bij derde divisionist O.N.S. Sneek werd afgelopen zaterdag al bekend gemaakt. Een dag later volgde het nieuws dat Gonzales naar Harkemase Boys, dat ook in de derde divisie uitkomt, gaat.

Vorig seizoen was er ook al sprake van dat de snelle aanvaller naar de Friese Wouden zou vertrekken, daar wilde het bestuur van O.N.S. Sneek toen niet aan meewerken. Nu het contract van Gonzales bij O.N.S. Sneek afloopt staat hem niets meer in de weg om bij de Harkieten zijn carrière voort te zetten. Curty Gonzales is bezig met zijn tiende seizoen in Sneek.

Foto Henk van der Veer