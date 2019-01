Cheque van 16.000 euro voor Care For Live

Sneek- Afgelopen zaterdag organiseerde de Ronde Tafel Sneek traditiegetrouw het jaarlijkse benefietgala. 150 gasten kwamen naar het Atrium om geld in te zamelen voor Care For Life. Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn en voor kinderen met een handicap, door middel van zowel educatieve als medische ondersteuning en mooie wensen in vervulling te laten gaan.

Naast het 5-gangen diner, dat door Lokaal 55 werd verzorgd, kon de uitverkochte zaal genieten van zang, dans en andere acts. Tijdens de veiling waarvan de items grotendeels door Sneker bedrijven beschikbaar werden gesteld werd goed geboden.

Daarom kon aan het eind van de avond in de Noorderkerkzaal een cheque van 16.000 euro overhandigd worden aan Care For Life, dit geld zal door de stichting ingezet worden om wensen in Sneek en omgeving te vervullen. De Ronde Tafel Sneek wil graag alle gasten en sponsoren bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Foto’s Joost Mertens