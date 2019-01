Bewolkt en motregen

Sneek- De weermodellen voor het langere termijn zijn erg onzeker, wel is het zo dat we de stilaan de koudere kant op gaan. Niet direct stevig winterweer, meer het kwakkelscenario met in de nacht lichte vorst, overdag boven nul met af en toe winterse buien. De eerste dagen verlopen nog zacht.

Zo zien we vandaag veel bewolking en daar valt af en toe wat motregen uit. De wind waait uit het west tot zuidwesten, matig, af en toe vrij krachtig. De temperatuur 8 graden.

Komende nacht blijft het bewolkt en valt daaruit af en toe motregen, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen bewolkt, af en toe wat motregen, in de middag regent het wat steviger. De wind matig tot (vrij) krachtig uit het zuidwesten, temperatuur 7 tot 9 graden.

Donderdag vallen er enkele winterse buien en is het met 5 graden kouder. De wind draait naar het noordwesten, in de morgen nog zwak tot matig, in de middag af en toe vrij krachtig. In de nacht naar vrijdag rond nul.

Nemen we vrijdag en het weekend nog even mee, dan verlopen deze vrijwel droog met vooral op zondag opklaringen. De wind draait naar het oosten, in de nacht lichte vorst, overdag 2 a 3 graden boven nul.