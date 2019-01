Leave No Trace in Filmhuis Sneek

Sneek- Leave No Trace is de nieuwste indringende film van Debra Granik (Winter’s Bone, Stray Dog, Down to the Bone). Tienermeisje Tom en haar vader Will die vroeger in het leger zat houden zich al jaren schuil in Forest Park, een groot bos aan de rand van Portland, Oregon. Door een toevallige ontmoeting worden ze ontdekt, waarna ze uit het park verwijderd worden en in handen komen van de sociale dienst. Ze proberen zich aan hun nieuwe omgeving aan te passen, totdat een plotse beslissing hen op een gevaarlijke tocht door de wildernis stuurt. Samen zoeken ze volledige onafhankelijkheid en zien zij zich gedwongen om hun tegenstrijdige wensen onder ogen te komen; aan de ene kant willen ze ergens bij horen, aan de andere kant hebben ze een sterke drang om op zichzelf te leven.

Afkomstig uit Verenigde Staten

Te zien op dinsdag, 15 januari 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 109 minuten