Kinderwoud komt gastouders tegemoet in opleidingskosten en examenlocatie

Sneek- Wie als gastouder of opvangouder aan de slag wil dient in het bezit te zijn van een MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Een reguliere opleiding van twee jaar kan voor poteniele gastouders echter te lang zijn en daarom is het gastouderbureau van Kinderwoud een samenwerking met ROC River in Nijmegen aangegaan. Als enige in Nederland verzorgt ROC River een Verkorte route MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn, grotendeels via e-learning en met examens in Tiel. Potentiele gastouders die via Kinderwoud de opleiding volgen, ontvangen onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de opleidingskosten. Bovendien hebben zij de mogelijkheid de centrale examens in het Noorden van Nederland te doen. Op deze manier wil het gastouderbureau van Kinderwoud de drempel voor potentiele gastouders in Noord Nederland verlagen.

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschool, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. De organisatie heeft een historie van ruim 45 jaar, met een oorsprong in het peuterspeelzaalwerk. Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Met ruim 350 betrokken medewerkers maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’ voor de kinderen èn hun ouders. Dat doen we op meer dan 62 locaties in de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland en Harlingen. Voor gastouder- en thuisopvang bemiddelt Kinderwoud in heel Noord-Nederland.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!