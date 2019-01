Sneek- Aanstaande vrijdag livemuziek van Kevin en Andre in de Irish pub de Poort van Cleef in Sneek. Van 21:00 uur tot 01:00 uur. Iedereen is welkom!

Kevin&André speelden 10 jaar samen in de populaire top­100 band Kevin’s Crew en behaalden leuke successen, zoals een nummer 41­notering in de Nederlandse Top­100 en optredens bij onder andere Giel Beelen op 3FM, RTL4 en Veronica. Met hun duo optreden in het programma ‘Lost in Music’ van Veronica, gooiden ze hoge ogen, met een prachtige akoestische vertolking van REM’s ‘Everybody Hurts’

Presentator Eric Corton: ‘…ik weet dat er veel goeds uit Friesland komt, maar dit is werkelijk waar verpletterend!’ Kevin en Andre wisten het toen al, hun samenspel is meer dan alleen muziek maken!

Het recept: 2 stemmen, 1 akoestische gitaar en de grootste hits uit de jaren ’70, ’80, ’90 en van nu. Zowel Engels­ als Nederlandstalig. Fans van Kevin’s Crew zullen zeker het ‘KC gevoel’ weer ervaren, maar ze hebben meer in petto! Door de ruime ervaring van beide heren, is hun repertoire bijna oneindig. U roept en zij spelen! Nummers van The Eagles, Bon Jovi, U2, Golden Earring, De Dijk, Van Dikhout of Marco Borsato, ze worden allemaal gespeeld!