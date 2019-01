Eerst nog enkele buien

Sneek- Na een vrijwel bewolkt en nattig weekend, ziet het er deze maandag iets rooskleuriger uit. Tussen de wolken door schijnt het zonnetje en vooral vanmorgen vallen er enkele buien. Daarbij is hagel mogelijk. De wind waait uit het noordwesten, meest matig, bij een bui meer wind, dit bij een temperatuur die rond de 5 graden komt te liggen. Later op de dag neemt de wind af.

Komende nacht zijn er eerst nog opklaringen en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Later neemt de bewolking toe en zien we de temperatuur weer oplopen.

Morgen een bewolkte dag met vooral in de morgen geregeld wat lichte regen. In de middag het drogere weer. De temperatuur komt weer hoger uit, bij een westelijke wind wordt het 8 graden.

Woensdag staat er een stevige zuidwestelijke wind en valt er weer geregeld regen. De temperatuur 8 graden.

Donderdag een winterse bui en wordt het tijdelijk weer wat kouder. De kans op wat vorst in de nacht is dan weer wat groter, maar echt winterweer zit er ook dan nog niet in.

Dirk van der Meer