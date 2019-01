Zangeres LAKSHMI komt naar Theater Sneek

Sneek – LAKSHMI is o.a. bekend van optredens bij DWDD, de Slimste Mens, SBS6 Shownieuws en RTL Boulevard. Diverse bekende Nederlanders hebben de première in de Kleine Komedie in Amsterdam bijgewoond en zijn lovend over haar en haar show.

Adem staat voor leven, vandaar de titel. Bijna al haar nummers hebben ook een verwijzing naar ademen, naar leven. ‘Adem zit in je lijf, het wordt bijna een emotie. Adem kan verstikkend zijn, je adem kan stokken, je kunt te snel ademen, iets kan je de adem benemen.’

De voorstelling LAKSHMI – ADEM is een modern verhaal. Over twintiger zijn, meisje en vrouw zijn in een nu en dan mannenwereld. Over soms de held zijn maar vooral ook de antiheld, de underdogpositie waar je trots op bent maar stiekem toch altijd verlangt naar erkenning.

In haar voorstelling ADEM vertelt LAKSHMI over wie zij is, hoe ze tegen de wereld aankijkt en wat haar dromen zijn. Haar reis van een verlegen meisje naar de vrouw en zangeres die ze nu is. Voor haar is muziek niet alleen een uitlaatklep, maar ook een manier voor haar publiek om erachter te komen wie zij nu eigenlijk is.

‘Ik ben ervan overtuigd dat als Lakshmi in het theater staat, je er helemaal ingezogen wordt door haar muziek, performance en stem.’ (Presentator Eric Corton)