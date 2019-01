Neptunia uitgeschakeld in de beker

Sneek – De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn gestrand in de landelijke beker. Een knap behaalde kwartfinale was het eindstation waarin de heren genoegen moesten nemen met een figurantenrol in de wedstrijd tegen het Nijmeegse Aqua-Novio’94. Eindstand: 3-29.

Door vakanties en blessures was de Sneker equipe helaas verre van compleet waardoor met vier tweede team spelers op de bank werd begonnen. Deze heren speelden een prima wedstrijd en hebben zich zo goed en zo kwaad als het ging, verweerd tegen het Nijmeegse aanvalsgeweld.

Dat geweld zat er goed in. Aqua-Novio speelt al jaren in de 1e klasse (één-na-hoogste niveau) en betrekt op dit moment een sterke 6e plaats. Neptunia, dat twee competities lager speelt, had bijzonder weinig in te brengen en werd veroordeeld tot het zoveel mogelijk beperken van de schade. Helaas is dit niet helemaal gelukt maar deze ervaring gaat ongetwijfeld helpen in het verloop van de competitie.

Deze wordt aanstaande zaterdag rond 18:45 hervat met een thuiswedstrijd tegen nummer vijf, De Reest uit Meppel.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (2x), Burak Caglar (1x)