Nederlaag voor Sneker volleybalvrouwen in Sliedrecht

Sneek – De volleybalsters van VC Sneek zijn zaterdagavond in Sliedrecht tegen een nederlaag aangelopen. Tegen de vrouwen van Sliedrecht Sport werd het uiteindelijk 3-1 in sets. De setstanden waren 29-31, 25-16, 25-18 en 25-17.

De gasten uit Sneek pakten nog wel de erg spannende eerste set van Sliedrecht af. Daarna wonnen de vrouwen van Sliedrecht Sport relatief eenvoudig de tweede en derde set. In de laatste set was VC Sneek niet in staat nog iets terug te doen.

Volgende week zaterdag speelt VC Sneek thuis tegen de Flamingo’s uit Gennep.