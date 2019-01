Menhir onderuit in Assen

Assen – De basketballers van ESBC Menhir zijn het nieuwe jaar slecht begonnen. In Assen werd verloren van een jeugdige tegenstander. Assist hield na een rommelige wedstrijd de punten in eigen huis: 68-59.

Menhir begon gehandicapt aan de wedstrijd. Maar liefst vijf spelers ontbraken. Daarom zou van de overgebleven spelers veel gevraagd worden. De Snekers hadden aanvankelijk grote moeite met scoren en ook met de scheidsrechters. Bij rust keek de koploper tegen een achterstand van vijf punten aan (36-31).

In de tweede helft bleef Menhir worstelen met het eigen spel. Toch kwam de ploeg nog even op voorsprong bij 49-50. Maar de moeizame strijd had duidelijk teveel krachten gekocht en het gebrek aan wisselspelers brak de ploeg in de slotfase op. Topscorers bij Menhir werden Mats Haven (27) en Danny Nowee (15). Menhir blijft koploper en mag die positie vrijdagavond verdedigen in een uitwedstrijd tegen Five Pack uit Ureterp.