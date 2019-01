LAS ontvangt schrijver Ilja Leonard Pfeijffer

Sneek – Woensdag 30 januari a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijver Ilja Leonard Pfeijffer. Enkele weken geleden verscheen zijn lijvige roman Grand Hotel Europa, die nu al hoog in de verkooplijsten staat. De bijeenkomst vindt plaats in de Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Het literair oeuvre van Ilja Leonard Pfeijffer, dichter, classicus en (toneel)schrijver, is minstens zo indrukwekkend als zijn uiterlijke verschijningsvorm. Pfeijffer was tot 2004 werkzaam als classicus aan de Universiteit Leiden. Zijn schrijverschap begint in 1998 met de dichtbundel Van de vierkante man, die hem direct een literatuurprijs oplevert.

Wat er daarna allemaal uit Pfeijffers pen vloeit, is teveel om op te noemen: dichtbundels, romans, toneelstukken, stukken voor muziektheater, bloemlezingen en wetenschappelijke publicaties. De literaire prijzen en nominaties zijn al even legio.

De roman La Superba (2013) was goed voor de Libris Literatuurprijs, en nog twee literatuurprijzen. Het boek is behalve een monument voor Italiaanse stad Genua, bijgenaamd ‘La Superba’ (de hoogmoedige), waar Pfeiffer woont, ook een liefdesverhaal dat tragisch eindigt.

Voor Peachez, een romance (2017) baseert Pfeijffer zich op een waargebeurd verhaal: dat van een professor in Amerika die verliefd wordt op een fotomodel dat hij op het internet leert kennen en voor wie hij een alles overstijgende liefde gaat koesteren die zijn leven overhoophaalt. Slachtoffer van het moderne fenomeen van catfishing: iemand die zich online voordoet als iemand anders. Een filosofische roman ook over het eeuwige thema van de zoektocht naar geluk in de liefde, die leest als een thriller.

Zijn onlangs verschenen lijvige roman Grand Hotel Europa kent verschillende verhaallijnen, maar is vooral ook een boek over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en waar het meest reële toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme. Een lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.