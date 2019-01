Kwartet spelers verlaat O.N.S. Sneek

Sneek- Op de site van O.N.S. Sneek is vandaag te lezen dat een viertal spelers O.N.S. gaat verlaten. Ale de Boer (eerste foto), Klaas de Vries en Curty Gonzales hebben, na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van de selectie, aangegeven volgend seizoen niet meer te voetballen voor O.N.S. Sneek. Daarnaast heeft ook Samir Merraki te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen.

Ale en Klaas (foto hier boven) hebben respectievelijk 8 en 7 seizoenen deel uitgemaakt van het hoogste team binnen onze vereniging. Ze worden alom geprezen door hun nimmer aflatende werklust, aanwezigheid, voetballende vermogens, maar zeker ook door hun gezelligheid en hun rol binnen de groep. Een gesprek over een nieuw seizoen was altijd een gesprek met de beide heren samen. Als de één nog een jaar doorging, ging de ander dat ook. Het moment dat er andere dingen voorrang krijgen (zowel persoonlijke als werkgerelateerd) is nu voor de beide mannen aangebroken. Als heel O.N.S. Sneek vinden we het ontzettend jammer dat we zowel Ale als Klaas volgend seizoen niet meer op ons veld kunnen bewonderen. We snappen hun keus volledig en hopen dat ze nog regelmatig als toeschouwer op het Zuidersportpark aanwezig zullen zijn.

Curty Gonzales (foto hier boven ) heeft na het respectabele aantal van 10 seizoenen ook te kennen gegeven te stoppen bij O.N.S. Sneek. Curty heeft zich, na een eerste jaar van gewenning, ontpopt tot één van de smaakmakers van de laatste jaren. Zijn snelheid, maar zeker ook zijn kracht en scorend vermogen hebben menig tegenstander een vervelende middag bezorgd. In de loop van de jaren heeft Curty op vele posities gespeeld, van spits tot linksback. Curty heeft zelf aangegeven dat hij, na zijn hele seniorentijd bij O.N.S. Sneek te hebben gezeten, toe is aan een nieuwe uitdaging. Wij respecteren vanzelfsprekend zijn besluit en hopen dat hij onze supporters nog een half jaar lang mooie dingen kan laten zien.

Samir Merraki is vorig seizoen in de winterstop in Sneek neergestreken en zijn avontuur eindigt dus na anderhalf jaar. Na een prima tweede seizoenshelft vorig jaar, komt Samir nu weinig aan spelen toe. Hij heeft hierdoor te kennen gegeven dat hij op zoek gaat naar een andere club.

Technische Commissie O.N.S. Sneek

Foto’s Henk van der Veer

Bron: www.onssneek.nl