Kennismaken met Welpjes Karate bij Sportclub F en F

Sneek – Op dinsdag en donderdagmiddag 22, 24, 29 en 31 januari van 16.00-17.00u verzorgt Sportclub F en F The Inner Way gratis kennismakingslessen Welpjes Karate in Sneek speciaal voor kinderen van 4-6 jaar aan de Lange Veemarktstraat 3 te Sneek.

Welpjes Karate bevat veel spelelementen, zodat kinderen spelenderwijs bekend raken met de technieken en disciplines van het karate. Welpjes Karate is bijzonder goed voor de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen. Ook voor het vergroten van het zelfvertrouwen, fysieke en mentale weerbaarheid is Welpjes Karate een mooie en passende sportieve activiteit. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om gratis te komen kennismaken.