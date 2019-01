Poppentheater Inkipinki speelt: ‘Op zoek naar de Zeester’ in de Bibliotheken in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân – Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er een prachtige voorstelling te zien in de Bibliotheken in Súdwest-Fryslân. Kinderen van 0 tot 6 jaar kunnen dan komen genieten van het poppenspel ‘Op zoek naar de Zeester’.

Inkipinki poppentheater is al jaren actief en komt naar aanleiding van het boek ‘waar is de zeester’ met deze bijzondere voorstelling over de plastic soep in de oceaan.

n de oceaan leven de zeedieren heel tevreden. Totdat mensen hun troep in de zee gaan storten. Elke dag komt er meer troep bij en de vissen, het zeepaardje, de zeester en de andere dieren maken zich grote zorgen. Straks is er helemaal geen vrij water meer om in te zwemmen! Er moet een oplossing komen en wel heel snel om die plastic soep op te ruimen. Misschien kunnen de kinderen een handje meehelpen?

Inkipinki speelt op woensdag 23 januari in Wommels, op donderdag 24 januari in Makkum, op vrijdag 25 januari in Bolsward, op zaterdag 26 januari in Sneek, op vrijdag 1 februari in Workum en op woensdag 6 februari in Koudum. In Sneek begint de voorstelling om 11.00, in alle andere vestigingen om 15.00 uur. Kaartjes voor dit poppenspel kosten € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden en zijn te koop in de bibliotheek of via www.bmf.nl.