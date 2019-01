ONS Sneek na sterke eerste helft onderuit

Sneek- ONS Sneek is er niet in geslaagd om de nummer twee van de ranglijst punten afhandig te maken. Na een zeer aantrekkelijke eerste helft waarin de Snekers minimaal gelijkwaardig waren, was de tweede helft vooral eenrichtingsverkeer richting het Sneker doel en in die fase trok Quick Boys door treffers van Kay Tejan en Jesse van Nieuwkerk de wedstrijd naar zich toe.

Trainer Paul Raveneau begon die wedstrijd met Ale de Boer en Klaas de Vries in het centrum van de viermans-verdediging, terwijl de oefenmeester evenals in de laatste wedstrijden voor de winterstop in de basis een plek voor Jelle de Graaf had ingeruimd. Die kreeg in de openingsminuut een dot van een kans, maar zijn inzet was na een door Denzel Prijor en Curty Gonzales (foto) opgezette aanval niet venijnig genoeg. Het was het eerste opwindende moment in een attractieve eerste helft die werd vervolgd met twee mogelijkheden voor de bezoekers. Bij de eerste vond Kay Tejan doelman Barry Ditewig op zijn weg, waarna de Sneker goalie op tijd terug was om de kopbal van Jesse van Nieuwkerk uit de lucht te plukken. Niet veel later verscheen Tejan andermaal alleen voor Ditewig, doch deze keer verdween zijn inzet voorlangs.

Dat gebeurde in een fase waarin de oranjehemden de nodige moeite met de opbouw hadden. Die kwam gaandeweg de eerste helft echter beter op gang, al ging dat niet gepaard met serieuze dreiging. Zo was na een goedlopende aanval de voorzet van Tiemen Landman te scherp, terwijl Martijn Barto na een interceptie de bal niet bij maatje Yumé Ramos kreeg. De volgende aanzet van de thuisclub was daarentegen niet van gevaar ontbloot, toen Curty Gonzales na een mooie aanval over links via doelman Paul van der Helm het aluminium raakte.

Kort daarvoor had Michael Lanting ten koste van een hoekschop voorkomen dat bij een combinatie tussen Kenny Anderson en Dennis Kaars de nul van het scorebord werd gehaald en niet veel later trof diezelfde Kaars de paal, waarna Denzel Prijor voorkwam dat de rebound alsnog de 0-1 opleverde. Die kwam er vervolgens ook niet, toen Nick Burger balverlies leed en Kaars alleen voor Ditewig verscheen.

​Aan de andere kant was Van der Helm net op tijd om een bal voor de neus van Curty Gonzales weg te halen, waarna een actie van diezelfde Gonzales een corner opleverde. Uit die hoekschop werd een kopbal van Michael Lanting door Joey Ravensbergen van de lijn gehaald en even later verdween een vrije trap van Kay Tejan aan de andere kant rakelings over de ONS-goal. Het was zo’n beetje het laatste wapenfeit van de bezoekers in de eerste 45 minuten, want in de slotfase was het vooral ONS dat middels een poging van Gonzales (corner) en een inzet van dezelfde speler (zijnet) op het venster tikte.



Na rust was het met het ruitje tikken echter gedaan, al kreeg ONS via Gonzales nog wel de eerste grote kans. De inzet van de rappe “winger” verdween echter recht in de handen van Van der Helm, die vervolgens zag dat Kay Tejan op aangeven van invaller Bert Steltenpool de bal vanaf rechts voorlangs schoof. Het was het begin van een fase waarin ONS steeds verder terug werd gedrongen en niet of nauwelijks meer in de buurt van Van der Helm verscheen. In die fase lukte het Denzel Prijor en Klaas de Vries in eendrachtige samenwerking om Jesse van Nieuwkerk van scoren af te houden en wierp Ale de Boer zich bij de daaropvolgende corner in de baan van het schot. Kort daarop liep een slippertje van De Boer nog net goed af, maar nog geen minuut later sloeg Kay Tejan op aangeven van Van Nieuwkerk met een schot in de kruising alsnog toe (0-1).

Vervolgens bracht Ditewig bij een actie van Steltenpool redding en bij een diepe baal maakte de doelman hands maakte en liep hij tegen een gele kaart op. De daaropvolgende vrije trap leverde echter niets op, waarna ONS iets meer uit zijn schulp kroop. Dat leverde een hoekschop op, maar Martijn Barto kon vervolgens net niet bij de door Michael Lanting opnieuw ingebrachte bal. Vervolgens was bij een combinatie tussen Lanting, Nick Burger en Curty Gonzales de eindpass op laatstgenoemde niet zuiver genoeg en kort daarop toen Gonzales door Lanting diep werd gestuurd, was doelman Paul van der Helm net eerder bij de bal. Diezelfde doelman bracht vervolgens in de laatste minuut van de officiële speeltijd redding bij een inzet van Yumé Ramos, waarna Quick Boys in de omschakeling via Jesse van Nieuwkerk de overwinning definitief veilig stelde (0-2).

ONS Sneek dat een voortreffelijke eerste helft afwerkte en dat komende zaterdag bij asv De Dijk op bezoek gaat, zakte door dit verlies – de zesde nederlaag op rij – naar de dertiende plaats op de ranglijst en heeft nu nog slechts drie punten voorsprong op de plekken die aan het einde van de rit nopen tot het spelen van duels om lijfsbehoud.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com