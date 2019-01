Nieuwe bus voor vervoer ouderen naar dagbesteding Frittemahof

Sneek – Vanochtend kwamen in het Frittemahof zo’n 24 vrijwilligers bijeen om de nieuwe bus in gebruik te nemen. De bus wordt gebruikt om ouderen te vervoeren die gebruik maken van de dagbesteding van Frittemahof.

Onder het genot van koffie en een gebakje werd de bus aan de vrijwilligers geïntroduceerd. Deze vrijwilligers zijn de chauffeurs van de bus die zes dagen in de week de ouderen ophaalt én weer thuisbrengt van de dagbesteding. Met dit initiatief, dat een jaar geleden tot stand is gekomen, wordt er op jaarbasis €24.000 euro bespaard.

Met de aanschaf van deze bus wil Frittemahof de ouderen die zowel binnen als buiten Sneek wonen, de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de dagbesteding in het dagcentrum. Het dagcentrum is voor ouderen een steuntje in de rug om langer zelfstandig te blijven wonen. Het is een sfeervolle ruimte waar met zijn allen wordt gegeten en waar gezelligheid, sociale contacten en actief blijven, voorop staan. Met dit dagcentrum wil het Frittemahof de zelfredzaamheid en zelfstandigheid behouden, door verschillende activiteiten aan te bieden. Dat kan van alles zijn. De krant lezen, het nieuws bespreken, knutselen, muziek luisteren, wandelen, koffie-en thee drinken, winkelen, actief bewegen etc. Met name staat het dagcentrum voor samen bezig zijn en elkaar gezelligheid bezorgen. Na deze gezellige dag wordt iedereen weer veilig thuisgebracht door de chauffeur.

Op dit moment zijn er genoeg vrijwilligers om de ouderen te vervoeren. Echter kunnen de vrijwilligers tijdens de zomerperiode extra handen gebruiken! Bij interesse om tijdens de zomerperiode ouderen te vervoeren en voor meer informatie over het dagcentrum, kan er contact worden opgenomen met Margriet van der Laan. E-mail: margriet.vanderlaan@patyna.nl. Telefonisch bereikbaar op: 0515-417155