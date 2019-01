Goed bezet Jeugdkorpsenfestival op 19 januari

Nijland – Met negen deelnemers is het Jeugdkorpsenfestival van Femuza weer prima bezet. Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân. De deelnemers komen niet alleen uit deze gemeente, onder de de deelnemers bevindt zich een “vreemde eend in de bijt”, het gecombineerde jeugdorkest van Melodia Wijckel / Stêd Sleat.

Het festival begint om 14.25 uur uur en vindt plaats in MFC De Mande in Nijland. Alle jeugdorkesten brengen een programma van 20 minuten en worden beoordeeld door vakjury Sijtze van der Hoek uit Veenhuizen. Van der Hoek is dirigent, coach, jurylid, inspirator en presentator.

De jury wijst een winnaar aan en het beste jeugdorkest van een vereniging aangesloten bij Femuza wint een optreden tijdens het Galaconcert van Femuza op 21 juni in Theater Sneek.

De deelnemende jeugdorkesten zijn:

Jeugdorkest Fanfare Wilhelmina Easterein o.l.v. Joke Krist

Jeugdorkest Muziekvereniging Hallelujah Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma

Koperkabaal Fanfare Blauwhuis o.l.v. Roelof Bakker

Muzykmaten Stêd Sleat / Fanfare Melodia Wijckel o.l.v. Jeanette Valkema

Mixorkest Súdwest o.l.v. Marten Miedema / Guus Pieksma

JAMM! CMV Wubbenus Jacobs Arum o.l.v. Yvonne Galama

Excelsior Schraard XS o.l.v. Fenny Haagsma

De Toansetters Fanfare Eensgezindheid Tjerkwerd o.l.v. Almer Zijlstra

Tusken de Noaten CMV Concordia IJlst o.l.v. Guus Pieksma

Foto: de winnaar van vorig jaar, Koperkabaal Blauwhuis