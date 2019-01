Fotografiecursus voor jongeren

Sneek – Je zit op de middelbare school, of je zit al op een opleiding en je maakt graag foto’s van allerlei dingen zoals auto’s, huisdieren of landschappen. Je hebt zelf een spiegelreflexcamera, of je mag die van je ouders gebruiken, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe alles precies werkt. Misschien denk je er zelfs wel aan om een fotografieopleiding te gaan volgen….

De driedaagse cursus wordt georganiseerd door Karin Heystee en Kitty Bertelink, samen Studio Heyki. Kitty is fotografe (www.kittyfotografie.nl) en wil je graag de kneepjes van het vak leren. In drie lessen leer je alles uit je camera te halen, product en portretfotografie in de studio en werken met professionele studioapparatuur zoals lampen en flitsers.

Wanneer: 29 januari, 5 en 12 februari 2019 van 19.00 tot 20.30 Waar: Tirns

Kosten: €30 voor drie avonden

Opgeven en informatie: studioheyki@gmail.com www.studioheyki.nl