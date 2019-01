Voorlopig nog zacht

Sneek – De vrijdag verloopt bewolkt en nattig. Er valt geregeld wat lichte (mot)regen en bij een zwakke, af en toe matige wind uit het noordwest tot westen, wordt het rond de 8 graden.

Komende nacht bewolkt, droge en natte perioden in vorm van motregen. Minimumtemperatuur 6 graden.

Morgen eerst een periode met lichte regen, in de middag bewolkt, kans op een bui. De wind westelijk, zwak tot matig, 8 graden.

In de nacht naar zondag regen en ook zondagmorgen regent het eerst nog. In de middag droger, maar ook dan is er weer de buienkans. Tevens neemt de wind toe uit het noordwesten en wordt matig tot krachtig, mogelijk even hard. Zeer zacht met 10 graden. Maandag lijken we het hier droog te houden, wel overheerst dan de bewolking. Er wordt tijdelijk wat koudere lucht aangevoerd, met een noordwestelijke wind wordt het 6 graden.

De dagen daarna blijft het voorlopig nog anti winters. De weermodellen laten wel voor eind volgende week een kouder weertype zien, dus wie weet.