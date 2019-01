Lezing ‘Geschiedenis van de tolhuizen en trekschuit langs en over de Swette’

Scharnegoutum – Zaterdag 12 januari geeft Cees Veenstra uit Goënga een lezing met powerpointpresentatie over de geschiedenis van de tolhuizen en de trekschuit langs en over de Swette tussen Sneek en Leeuwarden. De lezing vindt plaats in het Swettehûs in Scharnegoutum. Het begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.