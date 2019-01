Leesclub geschiedenis in Sneek gaat van start

Sneek – Van 28 januari tot en met 3 februari 2019 vindt de allereerste landelijke Week van de Leesclub plaats. Doel van deze week is om het lezen te stimuleren, deelnemen in een leesclub helpt daarbij. Bovendien is het een ideale gelegenheid om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. In Sneek start in die week een nieuwe leesclub geschiedenis, op initiatief van Stichting Senia, de landelijke organisatie van leesclubs. Senia werkt samen met Boekhandel Van der Velde in Sneek. De informatieve oprichtingsbijeenkomst is op donderdagavond 31 januari.

Een medewerker van Senia geeft dan uitleg over de werkwijze en de literatuurlijst. De bijeenkomst is geheel vrijblijvend, na de informatieronde en kennismaking met andere belangstellenden kunt u ervoor kiezen om mee te doen.

Aanvang van de bijeenkomst is 19.00 uur, in Boekhandel Van der Velde in Sneek, Kruizebroederstraat 36.

Mocht u verhinderd zijn maar wel belangstelling hebben, kunt u dit melden bij info@senia.nl, dan wordt u op de hoogte gehouden. Kijk voor meer informatie ook op www.senia.nl.