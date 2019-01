Historisch locatietheater in Stadsherberg Sneek: ‘MOEKE Jikke’

Sneek – Op 28 februari en 1,2 & 3 maart 2019 wordt er in de Stadsherberg in Sneek historisch locatietheater geschreven. De onbetwiste koningin van Sneek, MOEKE Jikke, komt dan weer even ‘naar beneden’, naar haar geliefde stadje Sneek, om te kijken hoe het eraan toe gaat.

MOEKE Jikke was en is ook naar haar dood nog steeds een fenomeen in Friesland en ver daarbuiten. Met haar markante persoonlijkheid zwaaide zij, tot op 90-jarige leeftijd, de scepter over de Stadsherberg in Sneek. Voor haar unieke gastheerschap en verzetsactiviteiten kreeg ze een koninklijke onderscheiding. Daarnaast schreef ze prachtige gedichten.

Voor de gelegenheid laten we, MOEKE Jikke, een stukje van historie van Sneek en haar Stadsherberg weer tot leven komen.

MOEKE Jikke wordt gespeeld door actrice en theatermaker Jildou (Jikke) Kroes. Leonie C. Meine Jansen neemt de rol van verteller op zich. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door accordeonist Joost van Son en streekharmonie-orkest Concordia. Regisseuse Thérèse Hoes geeft regieadvies. Ontwerp flyer & poster Niels Douma.

De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting Bernelûd, Stadsherberg Sneek en Provinsje Fryslân.

Voorstellingen

Donderdagavond 28 februari – besloten try-out 19:00 uur

Vrijdagavond 1 maart – 19:00 uur en 21:00 uur

Zaterdagavond 2 maart – 19:00 uur en 21:00 uur

Zondagmiddag 3 maart – 14:00 uur