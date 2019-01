Ferry Zandvliet vertelt tijdens lezing in It Heechhûs over aanslag Bataclan

Heeg – Ferry Zandvliet, fysiotherapeut uit Rotterdam, overleefde 13 november 2015 ternauwernood de terroristische aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan. Op 9 februari doet hij zijn verhaal in It Heechhûs.

“Ik was samen met drie vrienden in concertzaal Le Bataclan te Parijs voor een concert van The Eagles of Death Metal. Die avond werden er 89 mensen doodgeschoten en meer dan 300 verwond in dat kleine zaaltje. Parijs werd getroffen door nog twee aanslagen die avond. In totaal vonden 129 mensen de dood”, aldus Ferry. De aanslag in concertzaal Le Bataclan in Parijs en het overleven daarvan hebben zijn leven op een positieve manier beïnvloed. De onwerkelijke gebeurtenis, leven met angstgevoelens, het loslaten van boosheid en de wil om het leven positief terug op te pakken, hebben Ferry ertoe gedreven zijn verhaal te vertellen.

Op zaterdag 9 februari vanaf 20:00 uur is Ferry te gast in It Heechhûs. Deze avond vertelt hij op meeslepende wijze hoe hij de aanslag in Bataclan en de periode erna ervaren heeft. Kaarten voor deze lezing zijn op dit moment in de voorverkoop voor €12,50. Kaarten in de voorverkoop kunnen alleen gekocht worden tijdens de openingstijden van It Heechhûs, It Eilân 67 in Heeg. Op de avond zelf worden ook kaarten verkocht aan de kassa bij de entree. Deze bedragen €15,-.