Dorpsbewoners Abbega en Kûbaard in serie Jouw Stad, Ons Dorp

Sneek – In de nieuwe zesdelige serie Jouw Stad, Ons Dorp ruilen echte stedelingen en honkvaste dorpsbewoners van huis en haard. Onder meer twee gezinnen uit SWF, om precies te zijn uit Abbega en Kûbaard, doen mee aan het programma.

Hoe ga je als stadsmens om met de rust, ruimte en sociale controle op het platteland en hoe ervaar je als dorpeling de drukte, smeltkroes van nationaliteiten, maar ook het grote aanbod van winkels, restaurants en cultuur die de grote stad te bieden heeft?

In aflevering 2, welke op 24 januari wordt uitgezonden, ruilen Abbegaasters Nammen en zijn vrouw Reintsje hun huis en haard. Nammen en zijn vrouw Reintsje hebben een (hobby)boerderij in het Friese dorpje Abbega waar iedereen elkaar kent. Het stel geniet elke dag van het weidse uitzicht en de natuur waardoor ze omringd worden. Hun uit Colombia geadopteerde zonen wonen sinds kort op zichzelf en de veestapel is enige tijd geleden, tot verdriet van Nammen, gehalveerd.

Dat biedt hen echter wel de mogelijkheid om voor enige tijd hun huis en haard te verwisselen met dat van de alleenstaande Utrechtse zussen Berry en Eleonora die op loopafstand van elkaar in de multiculturele Geuzenwijk wonen. Buschauffeur Berry begeeft zich dagelijks in het drukke Utrechtse verkeer en haar zus Eleonora die in de kinderopvang werkt is kort geleden moslim geworden. Kunnen de Friezen aarden tussen het stadse beton en hoe gaan de Utrechtse zussen om met de dagelijks terugkerende zorg voor de dieren op de boerderij?

In de vierde aflevering, welke op 7 januari wordt uitgezonden, zijn Kûbaarders Martin en Ytsje aan de beurt. Kunstschilder Martin en zijn partner Ytsje wonen, omringd door kunst en antiek, in een voormalig kerkje in het Friese dorp Kûbaard. Het leven kabbelt in dit dorp met 260 inwoners rustig voorbij. Om 12 uur wordt er warm gegeten en daarna verzamelen de dorpelingen zich voor de dagelijkse wandeling door de schilderachtige omgeving. Bij de enige bushalte in het dorp is de laatste jaren geen bus meer gesignaleerd.

Dat is wel anders in Den Haag, waar het artiestenkoppel Romano en zijn vriendin, zangeres La Sonrisa, geboren en getogen zijn. Romano is trots op zijn sinti-afkomst en samen met La Sonrisa treedt hij op in het hele land. Kan dit actieve muzikale stel aarden op het rustige Friese platteland? En hoe ervaren Martin en Ytsje het leven in de Haagse hectiek?