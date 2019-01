De Sneker Pan op zoek naar nieuwe bemanningsleden

Sneek – Doeners en denkers gezocht! Elk jaar zijn er mutaties binnen de bemanning van de Sneker Pan. Ook aan het eind van seizoen 2018 zijn er drie mensen opgestapt omdat ze hun werkzaamheden niet langer konden combineren met hun hobby, of andersom.

Ondanks dat deze gaten – op eentje na – zijn opgevuld is schipper Jappie Visser nog wel op zoek naar nieuwe mensen. Dit vooral ook omdat het verleden heeft uitgewezen dat enthousiasme alleen, niet genoeg is om volwaardig lid te zijn van de bemanning. Dus, ben je gezond van lijf en leden, ben je een aanpakker en doe je dit met verstand, zie je bemannen op de Pan als uitdaging en ben je bereid hier tijd in te steken, meld je dan aan bij Jappie Visser: bemanningsnp@gmail.com.